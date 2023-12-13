Автоматизированный контакт-центр ВСК признан лучшим цифровым решением в страховании в 2023 году

Проект Страхового Дома ВСК "Автоматизация продающего контакт-центра на базе отечественной платформы BPMSoft" стал лауреатом премии "ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики". Сервис признан победителем в номинации "Лучшее цифровое решение в страховании".
В мае 2023 года прием клиентских обращений был цифровизирован с помощью платформы BPMSoft от "ЛАНИТ Омни" (входит в группу ЛАНИТ). Проект позволил значительно ускорить ключевые процессы обслуживания и продаж страховых продуктов, а также сделать их прозрачными с точки зрения контроля. Появилась возможность омниканальных коммуникаций: клиенты могут общаться с сотрудниками ВСК в чате мобильного приложения или удобных мессенджерах.
В рамках миграции на новую CRM-систему компанией автоматизированы рабочие места более 440 сотрудников из 80 филиалов компании во всех регионах России. В результате изменений время обработки обращения клиента сократилось до двух минут, а время дозвона до оператора — до 20 секунд.
Проект ВСК был одним из 380 номинантов на премию "ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики". В шорт-лист вошли всего 105 претендентов. Основными критериями итогового выбора проектов-победителей стали инновационность, значимость для предприятия и отрасли в целом, тиражируемость, эффективность и прозрачность.
"Контакт-центр — это ключевое подразделение ВСК. Именно он отвечает за коммуникацию с клиентами, его сотрудники круглосуточно консультируют пользователей при наступлении страхового случая, предоставляют информацию в вопросах сопровождения и пролонгации договоров страхования. Такой сервис обязан быть слаженным и оперативным, поэтому мы перешли на платформу BPMSoft, благодаря которой в сжатые сроки удалось добиться значительных результатов — сократить клиентский путь и повысить уровень удовлетворенности. Высокая оценка отраслевого сообщества для нас очень ценна, эта награда — стимул двигаться дальше. В наших планах внедрить искусственный интеллект в диалог с клиентом и повысить эффективности канала связи на 20%", — заявила Ольга Цыплакова, заместитель генерального директора по операционному сопровождению Страхового Дома ВСК.
"Внедрение CRM-системы в активный контакт-центр стало ключевым этапом нашего стремления к инновационному и эффективному клиентскому обслуживанию, а также к оптимизации внутренних производственных процессов. Мы получили возможность оценивать работу сотрудников в режиме реального времени с помощью речевой аналитики. В итоге их производительность увеличилась более чем на 30%, время обработки звонков сократилось на 30 секунд, а уровень конверсии в некоторых направлениях достиг 20%. Главную оценку новшеству дали клиенты: индекс их удовлетворенности (CSI) вырос с 4 до 4,7, что говорит о безоговорочном успехе нашего проекта", — отметил Максим Кирсанов, руководитель активного контакт-центра Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.