"Самарская сетевая компания" помогает восстановить электроснабжение в поселке Мехзавод

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По обращению Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области АО "Самарская сетевая компания" оказывает помощь в восстановлении энергоснабжения жилья в зоне ответственности электросетевой компании "Энерго" (район поселка Мехзавод г. Самара и СНТ "Салют").

Фото: предоставлено АО "Самарская сетевая компания"