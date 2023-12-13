"Самарская сетевая компания" помогает восстановить электроснабжение в поселке Мехзавод

По обращению Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области АО "Самарская сетевая компания" оказывает помощь в восстановлении энергоснабжения жилья в зоне ответственности электросетевой компании "Энерго" (район поселка Мехзавод г. Самара и СНТ "Салют").
АО "ССК" временно предоставило два собственных передвижных дизельных генератора совокупной мощностью 1100 киловатт с персоналом и запасом топлива в распоряжение штаба восстановления энергоснабжения. Оба генератора уже используются и продолжат работу до момента восстановления энергоснабжения района по штатной схеме.
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А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.