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Страхование Финансы

ВСК: пик новогодних травм у россиян придется на 30 и 31 декабря

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время празднования Нового года россиянам стоит в первую очередь опасаться переломов — на них приходится 9% от общего числа обращений в связи с инцидентами во время каникул, к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Самыми травмоопасными регионами по оценкам компании (без учета Москвы) являются: Уфа (11% от всех новогодних ЧП), Красноярск (5%), Киров (4%), Санкт-Петербург (4%) и Сургут (4%).

Самыми безопасными регионами для празднования Нового года по оценкам ВСК являются Алтай (суммарно не более 1,4% от общего числа обращений по страхованию от несчастных случаев за период конец декабря-январь), Ставрополье (включая Минводы, Кисловодск и пр.) и Нижний Новгород (по 1,4%). Относительно высокий риск получения травм во время новогоднего путешествия фиксируется в Казани и Сочи (по 3%).

Большая часть происшествий во время каникул наступает до Нового года — 30 декабря (52%) и 31 декабря (29%). Самые безопасные дни на каникулах — 3 и 5 января (по 3% происшествий).

Чаще всего в период новогодних праздников россияне обращаются к страховщикам в связи с переломами (9%), травмами, полученными из-за падений (8%), а также в связи с ДТП (4% обращений). Средняя сумма компенсации за "праздничные" происшествия составляет более 227 тыс. рублей.

В целом большее число обращений в новогодний период поступает от детей и подростков — 30% страховых случаев. Второе место в антирейтинге разделили россияне в возрасте 50-60 лет — по 23%. Причем наибольшему риску травм подвержены мужчины — более 69% происшествий.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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