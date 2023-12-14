"Росгосстрах": около 30% клиентов по каско после ДТП использует удаленное урегулирование

Предоставленной "Росгосстрахом" возможностью удаленно подать документы о страховом случае и самостоятельно провести осмотр поврежденного транспортного средства в 2023 году пользовался практически каждый третий клиент с полисом каско. Сегодня эта процедура, не предусматривающая промежуточного визита к страховщику для подачи заявления и документов, а также осмотра, доступна всем клиентам компании с полисами добровольного автострахования — причем, как физическим, так и юридическим лицам. Только в случае хищения транспортного средства "Росгосстрах" просит клиентов посетить свое подразделение в связи со значительной суммой ущерба и особенностями урегулирования подобных страховых событий. В остальных случаях взаимодействие может происходить дистанционно, а клиент удаленно не только заявляет об аварии, но и получает направление на станцию техобслуживания для осмотра и ремонта машины.

Процесс подачи документов в электронном виде в "Росгосстрахе" полностью понятен для страхователей. При обращении клиента после страхового случая в Единый контакт-центр компании ему направляют ссылку, по которой открывается страница с удобным интерфейсом для фотографирования документов и повреждений автомобиля. Программа подсказывает, что именно и как нужно сфотографировать смартфоном перед отправкой страховщику. Доля клиентов в 30%, которые воспользовались данной услугой, является лучшим подтверждением этих слов.

"Мы последовательно развиваем удаленное урегулирование убытков, чтобы сэкономить страхователям время на "промежуточные" визиты в компанию. Сегодня операторы контакт-центра при обращении клиентов по каско после страхового случая всегда уточняют их местоположение и предлагают подходящий вариант взаимодействия — это может быть удаленное заявление о событии и самофиксация повреждений с помощью нашей программы, поездка на осмотр на СТОА или к эксперту. Наша цель — максимально ускорить процесс урегулирования, для начала — принять заявление и провести осмотр в удобной для клиента форме, — говорит начальник Управления методологии Блока "Урегулирование убытков" ПАО СК "Росгосстрах" Алексей Бондарев. — Вскоре дистанционное обращение по основным видам страхования для наших страхователей будет доступно в Омниканальном фронтальном решении "Росгосстраха" — процесс будет еще проще и удобнее, данные по полисам, которые есть у клиента, информация о страховых случаях по ОСАГО и каско, статус их рассмотрения, — все будет в одном сервисе. Хочу отметить, что в том числе благодаря использованию электронного документооборота и постоянному контролю за ходом ремонтных работ даже на фоне проблем с поставками некоторых запчастей нашей компании удается завершить процедуру урегулирования убытков по каско в отведенные правилами сроки в 99,7% случаев".