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Хоккей Спорт

Детская хоккейная команда "Комета" войдет в структуру ЦСК ВВС

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В министерстве спорта прошла рабочая встреча, в которой приняли участие врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, врио министра спорта Лидия Рогожинская, директор ХК ЦСК ВВС Юрий Ковтун, представители областной федерации хоккея, а также родители и тренеры хоккейного клуба "Комета".

Фото: Министерство спорта Самарской области

В рамках встречи были обсуждены проблемные вопросы по сохранению хоккейного клуба "Комета" и перевода его на полное обеспечение в спортивную школу олимпийского резерва № 1. Они возникли из-за объективных причин, сложившихся в экономическом секторе.

В целях сохранения детского хоккейного клуба областным минспортом был решен вопрос. Спортсмены зачислены в учреждение для прохождения спортивной подготовки, трудоустроены 19 тренеров. А также все расходы по обеспечению деятельности команды — проведение тренировочного процесса, предоставление льда, обеспечение участия в соревнованиях, приобретение экипировки и инвентаря, осуществляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных учреждению на реализацию государственного задания.

Особую обеспокоенность родителей вызвало сохранение заработной платы наставников "Кометы". В ходе встречи им были разъяснены перспективные планы развития самарского хоккея. Для создания единой системы будут привлечены дополнительные средства из внебюджетных источников. Это поспособствует слиянию профессионального хоккейного клуба ЦСК ВВС с детским клубом "Комета" в единую структуру по примеру хоккейной "Лады".

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