За последние 5 лет число нападений на банкоматы Сбера в Поволжье сократилось в 10 раз

Это обусловлено внедрением современных технологий в систему безопасности банка.

За последние 5 лет на территории Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей количество нападений на банкоматы Сбербанка сократилось более чем в 10 раз. Так, на протяжении 2019 года был зафиксирован 21 случай, а в 2023 году зафиксировано 2 инцидента.

"Сокращение числа нападений на банкоматы обусловлено в том числе внедрением технологичных разработок в систему безопасности и улучшением технического оснащения наших устройств самообслуживания. Мы выстроили эффективную систему охраны, а также отлаженные механизмы сотрудничества с правоохранительными органами по предотвращению и раскрытию преступлений, направленных против банка. Нападать на офисы и банкоматы Сбера — бессмысленно", — отметил директор управления безопасности Поволжского банка Сбербанка Александр Шевалье.