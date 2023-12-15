Россияне рассказали, сколько потратят на путешествия в новогодние праздники

Более трети россиян (36%) планируют отправиться в путешествие в новогодние праздники, 93% из них отправятся в поездки по России, а 7% — за границу, выяснили СК "Росгосстрах" и сообщество туроператоров России "Большая Страна" в ходе опроса¹.

Самыми популярными направлениями для новогодних путешествий опрошенные назвали Урал, Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Москву, Северный Кавказ и курорты Краснодарского края. Те, кто собирается за границу, в основном поедут в страны СНГ, Таиланд, Китай и Грузию.

38% респондентов планируют потратить на поездку в новогодние праздники не более 30 000 рублей на человека, 36% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а 18% — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Еще 8% готовы потратить на путешествие более 100 000 рублей.

77% отмечают, что стоимость отдыха в новогодние праздники выросла за последний год. 26% из них считают, что она повысилась на 30%, 16% — на 20%, а 3% — на 10%. Оставшиеся 32% полагают, что стоимость выросла на 40% или более.

Что касается формата отдыха, то более половины россиян (56%) предпочитают в новогодних поездках гулять по городу и посещать достопримечательности. 22% планируют активный отдых — снегоходные туры, походы и горнолыжные активности, а 11% — спокойный отдых на природе.

43% россиян проведут в поездке четыре-пять дней, еще 28% — два-три дня, а каждый пятый (21%) поедет в путешествие на неделю.

Около трети россиян (31%) пока думают по поводу поездки в новогодние праздники, а 33% точно никуда не поедут и останутся дома. Основной причиной этого 29% респондентов назвали дороговизну путешествия в этот период. Еще 18% предпочитают отдыхать в другое время года, а 17% любят проводить новогодние праздники дома.

"На нашем сайте bolshayastrana.com 5600 маршрутов по России, из них — более 500 новогодних путешествий. Это и классические экскурсионные туры, и активный отдых (снегоходы, горнолыжные туры, хаски-туры, зимние походы, конные туры). Есть предложения для семей с детьми: можно отправиться к Деду Морозу в Великий Устюг или Карелию или выбрать познавательные туры с квестами и мастер-классами по народным промыслам. Есть гастрономические путешествия с новогодними банкетами в традициях локальной кухни, охота за северным сиянием, релакс в термальных источниках, джип-туры и т. д. Встретить Новый год можно в европейском Калининграде, на просторах гостеприимных Северного Кавказа и Адыгеи, на берегу самого удивительного озера планеты — Байкала, в окружении Алтайских или Уральских гор, на снежной и первозданной Камчатке, а также во многих других уголках нашей большой страны. Также рекомендуем присмотреться к экскурсионным турам по городам Золотого кольца, Казани, Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду, Пскову и другим", — говорит генеральный директор сообщества туроператоров России "Большая Страна" Юлия Репникова.

"Многие путешественники считают, что во время поездок по нашей стране страховка не нужна, но путешествия по России мало чем отличаются от зарубежных в плане страховых рисков. По статистике "Росгосстраха", в прошлые новогодние праздники россияне чаще всего обращались за медицинской помощью по страховке в связи с вирусными и простудными заболеваниями (около 30% обращений). Также были различные травмы — ушибы, переломы, ссадины и растяжения (20%), особенно при катании на коньках и лыжах. Еще около 10% обращений были связаны с болезнями желудочно-кишечного тракта, — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха" Ольга Купцова. — Конечно, в любом регионе нашей страны граждане России могут получить медицинскую помощь по ОМС, но у страховки путешественников есть свои преимущества. К примеру, пациенту не нужно будет самостоятельно искать медицинское учреждение и стоять в очередях. Кроме того, есть возможность оперативно получить онлайн-консультацию врача".

¹Репрезентативный опрос проведен в ноябре 2023 года среди 1211 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ