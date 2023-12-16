Сбер поделился опытом реализации проектов для детей, учителей и родителей на XVII Всероссийском форуме "Педагогическая гавань"

О социальных инициативах Сбера рассказал председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко выступил на XVII Всероссийском форуме "Педагогическая гавань" в Самаре. Он рассказал о социальных инициативах Сбера для детей, родителей и учителей, которые сейчас реализуются в Поволжье.

Спектр проектов Сбера огромен: от строительства новых школ и модернизации действующих учреждений до цифровых курсов по финансовой грамотности, кибербезопасности и ESG. Условно проекты банка делятся по трём направлениям: Сбер — детям, Сбер — родителям, Сбер — учителям.

Сбер — детям

1 сентября этого года при поддержке Сбера открылось 7 новых школ по всей стране, в Волгограде на фасадах 9 школ появились муралы на историческую тематику, созданные при помощи нейросети Kandinsky. Также в этом году более 3400 онлайн и 200 школьников очно прошли "Уроки цифры" от топ-менеджеров Сбера в Астрахани, Волгограде, Оренбурге, Пензе, Самаре, Саратове и Ульяновске. Кроме того, более 1000 восьмиклассников из 15 школ Самары прошли цифровой курс по финансовой грамотности от Сбера.

Сбер помогает развивать предпринимательские навыки: свыше 9 000 школьников и студентов Поволжья стали участниками всех потоков молодёжных акселераторов Сбера. Акселераторы дают возможность не только получить базовые знания о предпринимательстве, но и создать стартап с "нуля".

Сбер — родителям

Для сотрудников и их детей Сбер в Поволжье реализует цикл проект по развитию "мягких навыков". Все они направлены на формирование крепких, доверительных детско-родительских отношений, выстраивание экологичного общения в семье, развитие мотивации и коммуникативных навыков у детей разных возрастов и их родителей.

Сбер — учителям

Ключевые проекты для учителей Сбер в Поволжье реализует совместно с благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее". Это проект "Развивающая среда", участники которого — более 5000 педагогов и управленцев образовательных организаций из 375 учреждений Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской и Волгоградской областей. Цель программы — создание команды руководителей и педагогов новой формации, обладающих передовыми технологиями организации образовательного процесса.

Ещё один крупный проект — "ИИ Старт", разработанный при поддержке экспертов Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ и Фонда развития Физтех-школ. В рамках проекта педагоги могут бесплатно пройти курс повышения квалификации на тему искусственного интеллекта, получить материалы для запуска кружка по AI, а также получить грантовую поддержку. Уже запущено по одному кружку в Оренбурге и Волгограде, два — в Ульяновске. Рассматривается 27 заявок на создание школьных AI-кружков в Самаре, Астрахани, Волгограде, Пензе, Саратове и Ульяновске.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"В современное образование важно внедрять человекоцентричный подход: видеть в детях и педагогах индивидуальность, а не функцию, создавать условия для раскрытия личностного потенциала, выстраивать индивидуальные образовательные трэки. Это большая работа, требующая консолидации усилий государства, бизнеса, родителей и детей и учителей. Социальные проекты Сбера — вклад в общую цель".