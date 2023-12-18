В Новокуйбышевске в галерее "Виктория" открылась выставка, посвященная Новому году и Рождеству

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В Новокуйбышевске в Художественной галерее "Виктория" открылась зимняя выставка, посвященная приближающемся праздникам — Новому году и Рождеству, сообщает Новокуйбышевское телевидение.

Фото: Новокуйбышевское телевидение