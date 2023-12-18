В Новокуйбышевске в галерее "Виктория" открылась выставка, посвященная Новому году и Рождеству

В Новокуйбышевске в Художественной галерее "Виктория" открылась зимняя выставка, посвященная приближающемся праздникам — Новому году и Рождеству, сообщает Новокуйбышевское телевидение.
На выставке представлено почти 100 работ: пейзажи, сюжетные композиции, натюрморты, графические зарисовки.Также настроение поднимают авторские куклы и елочные украшения.
Работы авторов Новокуйбышевска и Самары можно посмотреть до 13 января 2024 года.
Последние комментарии
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее
Дело хорошее но много волосатых лапок...