Дистанционное урегулирование ОСАГО от ВСК признано лучшим страховым сервисом года

Сервис Страхового Дома ВСК по дистанционному урегулированию ОСАГО стал лауреатом Премии в сфере цифровизации Digital Leaders Award. Нововведение ВСК признано лучшим в номинации "Сервис года" среди услуг страховых организаций.

В начале ноября Страховой Дом ВСК провел масштабное обновление сервиса дистанционного урегулирования ОСАГО. Теперь весь функционал интегрирован в мобильное приложение "ВСК страхование". Благодаря оптимизации процессов урегулировать ДТП по ОСАГО можно прямо на месте.

Основное отличие — теперь для подачи электронного заявления о страховом возмещении по ОСАГО не нужно заходить в личный кабинет на Госуслугах. Все необходимые документы можно загрузить прямо в мобильном приложении ВСК.

Изменения коснулись и порядка рассмотрения заявления. Ранее было необходимо записывать авто на осмотр и согласовывать дату и место его проведения. Сейчас это возможно сделать полностью дистанционно, загрузив фотографии повреждений в мобильном приложении "ВСК страхование".

С 15 июля российские автомобилисты получили возможность оформления страховых случаев по ОСАГО в удаленном формате без визита в офис.

Онлайн урегулирование возможно только при условии, что ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств без вреда жизни и здоровью кого-то из водителей, пассажиров или пешеходов и оформлено по Европротоколу.

Digital Leaders Award — одна из ведущих премий в сфере цифровизации продуктов, процессов, сервисов и проектов, внесших вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов. Победителей определял экспертный совет Премии, в который входят топ-менеджеры государственных корпораций, представители федеральных органов власти и ведущих цифровых компаний России. Лучшими в своих номинациях этом году стали компании Банк ВТБ, "Лаборатория Касперского", "МегаФон", "Газпромбанк" и др.

"ВСК — один из лидеров по цифровой трансформации страховой отрасли на протяжении многих лет. Технологическое развитие помогает нам достигать стратегической цели по созданию лучших клиентских решений. ВСК стала первой страховой компанией, запустившей совместно с Минцифры РФ сервис дистанционного урегулирования по ОСАГО. А сегодня мы первые и единственные на рынке дали возможность своим клиентам оформить ДТП в "режиме одного окна". Преимущество нововведения — существенная экономия времени. Зарегистрировать заявление о страховом событии можно сразу с места аварии. По нашим оценкам, доля онлайн-урегулирования в ОСАГО может достигнуть 50% уже в следующем году", — заявила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.