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Хоккей Спорт

ХК "Лада" заключил контракт с защитником Алексеем Волгиным

ТОЛЬЯТТИ. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник Алексей Волгин возвращается в "Ладу" — с ним заключен односторонний контракт до конца нынешнего сезона.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Волгин является воспитанником самарского хоккея, но свою профессиональную карьеру он начал в сезоне 2005/2006 в фарм-клубе "Лады" в Первой лиге. В дальнейшем игрок обороны выступал за "Ладу" и молодежную команду "Ладья", а также за ЦСК ВВС (Самара), "Рубин" (Тюмень), "Сокол" (Красноярск), ХК "Саров" (Саров), "Ариада" (Волжск), "Дизель" (Пенза), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Витязь" (Балашиха) и словацкий "Кошице".

В нынешнем сезоне 33-летний защитник выходил на площадку в составе хабаровского "Амура" и за 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ заработал 4 (1+3) очка, отметившись еще 3 (1+2) набранными очками в трех играх за "Сокол" в ВХЛ.

За тольяттинский коллектив Волгин будет играть под номером 4.

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