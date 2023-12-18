В Челно-Вершинском, Камышлинском и Волжском районах временно отключат свет 19 и 20 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

19.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лесная, ул. Ново-Садовая, ул. Солнечная).

19.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Старое Эштебенькино

19.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Чувашское Эштебенькино

19.12.2023 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Ермаково

19.12.2023 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чулпан

20.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лесная, ул. Ново-Садовая, ул. Солнечная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.



Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.