Золото или "жизнь": ВСК выявил по итогам 2023 года самый востребованный у россиян инструмент долгосрочных инвестиций

Страхование жизни стало одним из наиболее востребованных способов долгосрочных накоплений среди россиян по итогам 2023 года — таковы итоги исследования, проведенного Страховым Домом ВСК в российских городах-миллионниках. Так, данным финансовым инструментом за последнее время воспользовались минимум 32% респондентов. Для сравнения, только 18% россиян копят при помощи программ частных пенсионных фондов, а 17% — инвестируют в драгоценные металлы.

Регионами-лидерами по востребованности страхования жизни в 2023 году стали Пермь (67% использовали данный инструмент за последнее время), Омск (50%) и Уфа (47%). Копят при помощи НПФ чаще всего в Новосибирске, Перми (по 33%) и Воронеже (30%). А инвестиции в драгметаллы пользуются наибольшим спросом в Екатеринбурге (31%) и Самаре (24%).

В то же время наибольшее доверие россияне проявляют к вложениям в драгметаллы — 59% опрошенных не исключают, что в будущем используют данный финансовый инструмент. 48% респондентов готовы приобрести полисы страхования жизни, и только 36% — рассматривают возможность открытия индивидуального пенсионного плана в НПФ. Причем частные фонды на данный момент вызывают наибольшее недоверие среди россиян — категорически не рассматривают формирование сбережений с НПФ 33% опрошенных. Для сравнения, только 12% не доверяют инвестициям в драгметаллы, не более 21% — страхованию жизни.

Покупка драгоценных металлов для инвестиций наиболее интересна мужчинам (60%) в возрасте 35-44 лет (69%), проживающим в регионах (61%). Преимущественно это Красноярск, Пермь, Новосибирск и Воронеж (уровень доверия к данному финансовому инструменту в перечисленных субъектах РФ превышает 70%).

Полисы страхования жизни наиболее интересны также мужчинам (51%) в возрасте 18-34 лет (59%), проживающим в регионах (50%). Преимущественно это Краснодар, Пермь и Санкт-Петербург (уровень доверия к данному финансовому инструменту в перечисленных субъектах превышает 60%).

Готова формировать сбережения в НПФ в основном молодежь в возрасте 18-34 лет (43%), проживающая в Москве (36%). Среди регионов, наибольший уровень доверия к данному финансовому инструменту зафиксирован в Омске и Волгограде (превышает 50%).