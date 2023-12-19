Новикомбанк завоевал две награды премии Retail Finance Awards

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, стал победителем XVII премии Retail Finance Awards за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России. Информационно-образовательный курс по финансовой грамотности Новикомбанка был отмечен двумя наградами — за лучший социальный проект в категории "Выбор читателей" и в номинации "Цивилизация".
Ежегодная премия Retail Finance Awards — одна из самых авторитетных премий российского финансового рынка. Цель награды — отметить лучшие практики сферы финансового ритейла за прошедший год и поощрить ее самых достойных представителей. В этом году в финал премии вышли 85 участников.
Курс по финансовой грамотности Новикомбанка для работников промышленности набрал максимальное количество голосов и комментариев читателей портала messageguru.ru — партнера Премии. На интернет-площадке для обмена знаниями и идеями были размещены презентации продуктов номинантов, за которые пользователи могли проголосовать. По результатам онлайн-голосования финансово-просветительская программа Новикомбанка признана лучшим социальным проектом.
Данный курс также принес победу Новикомбанку в номинации "Цивилизация" по версии редакции журнала Retail Finance. В ней были представлены проекты, направленные на развитие здорового, образованного, гармоничного общества и поддержку клиентов.
"Второй год подряд социальные проекты Новикомбанка побеждают в номинациях престижной премии в области финансов. Для нас большая честь, что наши продукты высоко оцениваются не только партнерами, но и банковским сообществом. Подобные премии мотивируют нас становиться лучше, еще эффективнее формировать стратегии по управлению личными финансами для сотрудников высокотехнологичных компаний", — отметил автор курса "Финансовая грамотность" Новикомбанка Александр Дошлыгин.
Образовательная программа Новикомбанка по обучению финансовой грамотности стартовала в 2021 году. В рамках курса работники предприятий могут узнать о том, как структурировать свой бюджет, оптимизировать расходы, используя социально-платежную карту сотрудника Ростеха, как получать лучшие условия кредитования и не стать жертвой мошенников.
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