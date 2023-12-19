ВСК защитил здоровье сотрудников АО "СМНГ"

Мурманский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил защиту здоровья сотрудников акционерного общества "Севморнефтегеофизика" полисами добровольного медицинского страхования (ДМС).

Страховая защита действует до конца октября 2024 года. Согласно договору, в 2024 году застрахованы более 150 сотрудников. В программу защиты входят консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь и медицинская помощь на дому. Стоимость контракта составила свыше 1,7 млн рублей.

АО "Севморнефтегеофизика" — крупнейшая морская геофизическая компания в России, входит в состав государственного холдинга "Росгеология". СМНГ предоставляет полный пакет услуг по морским сейсмическим исследованиям 2D и 3D, включая работы на глубоководных и мелководных акваториях мирового океана, а также в транзитных зонах. Компания использует передовые технологии и современное специализированное оборудование.