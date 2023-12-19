Рисунок семилетней самарчанки станет новогодней открыткой

Рисунок семилетней Арины Хусаиновой из Самары, носящий название "Жизнь продолжается", станет новогодней коллекционной открыткой, сообщает ФГБУК "Музей Победы". Девочка заняла второе место в международном конкурсе "Нарисуй "Ёлку Победы" в возрастной категории 6-8 лет.

В этом году на конкурс прислали более 22 тыс. рисунков авторы из России, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии, Туниса, Марокко. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, будут напечатаны и станут лимитированной серией праздничных открыток.

С работами победителей, а также с работами всех участников можно познакомиться на виртуальной выставке, которая размещена на сайте Музея Победы.