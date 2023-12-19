16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Рисунок семилетней самарчанки станет новогодней открыткой В Самаре откроется выставка художника-самоучки, создающего деревянные скульптуры в парках города В галерее "Виктория" Новокуйбышевска открылась выставка, посвященная Новому году и Рождеству Киновед и доктор философии Наталья Рябчикова расскажет самарцам о первой в мире киношколе В театре драмы состоится встреча с заслуженным артистом России Всеволодом Турчиным

Культура

Рисунок семилетней самарчанки станет новогодней открыткой

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Рисунок семилетней Арины Хусаиновой из Самары, носящий название "Жизнь продолжается", станет новогодней коллекционной открыткой, сообщает ФГБУК "Музей Победы". Девочка заняла второе место в международном конкурсе "Нарисуй "Ёлку Победы" в возрастной категории 6-8 лет.

Фото: сайт ФГБУК "Музей Победы"

В этом году на конкурс прислали более 22 тыс. рисунков авторы из России, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии, Туниса, Марокко. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, будут напечатаны и станут лимитированной серией праздничных открыток.

С работами победителей, а также с работами всех участников можно познакомиться на виртуальной выставке, которая размещена на сайте Музея Победы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Грачева 22 июля 2023 15:10 Татьяна Мрдуляш: "Я вместе со своей Родиной"

Какое вранье и лицемерие. Предательница, сбежавшая через месяц в Израиль. Волга ньюс, Вам не кажется, что эту статью нужно убрать, а если хотите упоминать имя этой продажной , ненавидящей Россию, детке своей мамы, то пишите о ней правду!

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Фото на сайте

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31