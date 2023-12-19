Не забывай наш первый вечер: начались съемки сериала о группе "Комбинация" для Wink.ru

Видеосервис Wink.ru сообщает о старте съемок восьмисерийного проекта о популярной женской группе "Комбинация" (18+). Главные роли в проекте, основанном на реальных событиях, исполнят Никита Кологривый ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), Елизавета Базыкина ("Надвое"), Павел Прилучный ("Мажор"), Анастасия Уколова ("Громкая связь"), Даниил Воробьев (Happy End) и другие. Режиссером "Комбинации" стал Никита Власов ("Лада Голд", "Мажор в Сочи"). Сериал пополнит линейку Wink Originals и выйдет в 2024 году. Байопик станет первым совместным проектом "НМГ Студии" и кинокомпании "Лунапарк".
Сериал расскажет о творческом пути участниц группы "Комбинация" Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа была создана в 1988 году в Саратове и получила большую популярность в начале 1990-х годов благодаря хитам "Russian Girls", "American Boy", "Не забывай" и "Бухгалтер".
Сотрудник саратовского ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят вокалисток Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина) и Алену Апину (Анастасия Уколова) и собирают первую в Советском Союзе поп-группу, вокалистами и музыкантами которой стали только девушки. Через песни они рассказывают о своей нелегкой женской судьбе и об эпохе.
Сценарий "Комбинации" написали выпускники школы кино и телевидения "Индустрия" Никита Власов и Егор Чичканов ("И снова здравствуйте", "Лада Голд"). Среди продюсеров проекта Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Александр Сыров и Игорь Гудков, которые работали над нашумевшим сериалом "Король и Шут" (18+).
"Мне всегда хотелось сыграть документальную историю. Такой жанр очень отличается от художественного фильма. Это что-то совсем другое: будто подглядываешь в глазок за жизнью человека или группы людей. Я хорошо знаю популярные хиты "Комбинации". Даже не понимаю, откуда, но как будто они всегда были у меня в плейлисте. Самое важное и удачное — то, что наш проект будет интересен всем возрастам. Взрослые будут смотреть, потому что знают эту группу, и им будет интересно вернуться в прошлое под треки своей молодости. А молодые зрители смогут увидеть историю простых саратовских девчонок и мальчишек, у которых была мечта и цель! Они узнают, как группе удалось заслужить международную любовь и какова цена такой популярности", — сказала Елизавета Базыкина.
"Считаю, что сейчас наступает новая эпоха нашего российского кино, и проект "Комбинация" к ней точно причастен. Этот сериал про историю нашей страны, про наш быт и, естественно, про развитие нашей поп-музыки. Когда читал сценарий, понял, как динамично развивалась наша страна в то время, сколько книг, стихов и песен было написано и со сколькими я еще не знаком. Очень рад, что "Комбинация" открывает очередную страницу истории и показывает, как развивалась музыкальная индустрия", — отметил Никита Кологривый.
"Я была настроена весьма скептично, но когда посмотрела сериал "Король и Шут", все сомнения и скепсис улетучились: стало понятно, что этим людям можно доверить историю своей жизни. Над проектом работает прекрасная команда, в чем я уже успела убедиться лично. Отдельно хочется сказать про кастинг — мы с Таней были приятно удивлены схожестью актрис с нами. Я с нетерпением жду сериал, это будет лучшим подарком к моему грядущему юбилею", — поделилась участница группы "Комбинация" Алена Апина.
В сериале также сыграют Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Софья Володчинская и Екатерина Гончарова.
О сериале "Комбинация" (18+)
Производство: "Лунапарк", "НМГ Студия"
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (в линейке Wink Originals)
Количество серий: 8
Хронометраж: 50 минут
Жанр: биография, драмеди
Режиссер-постановщик: Никита Власов
Авторы сценария: Никита Власов, Егор Чичканов
Продюсеры НМГС: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Креативные продюсеры НМГС: Жора Крыжовников, Денис Уточкин
Линейный продюсер НМГС: Ирина Борисова
Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин
Продюсеры "Лунапарка": Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Александр Сыров, Игорь Гудков
Оператор-постановщик: Кирилл Клепалов
Художник-постановщик: Александра Фатина
Художник по костюмам: Анастасия Обыночная
Художник по гриму: Екатерина Одинцова
Композитор: Кирилл Бородулев
В ролях: Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Софья Володчинская, Екатерина Гончарова.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)