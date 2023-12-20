В Роспотребнадзоре рассказали о возможности введения масочного режима на период новогодних каникул

В России не планируется введение обязательного масочного режима и ограничений на период новогодних праздников и каникул. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова отметила, что в России не планируется введение обязательного масочного режима, а также каких-либо ограничений на период новогодних праздников и каникул, однако стоит не забывать о правилах личной профилактики.

"Необходимо тщательное мытье рук после прогулки, применение кожных антисептиков и масок, а также дезинфекция гаджетов, — все это по-прежнему помогает защитить себя, своих близких в период от вирусов. Многие люди до сих пор этим пренебрегают, поэтому необходимо пересмотреть отношение к защите себя и окружающих от вирусным инфекций. В регионах России завершается иммунизация населения против гриппа. Всего привито почти 78 млн человек", — цитирует слова Поповой управление Роспотребнадзора по Самарской области.

По итогам прошлой недели по состоянию на 18 декабря в РФ зарегистрировано снижение заболеваемости COVID-19 на 11,5%, всего — свыше 94 тыс. случаев. В Самарской области за этот период показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 126,9, что на 16,3% ниже, чем неделей ранее.