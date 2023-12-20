Управление Почты России в Самарской области возглавил Андрей Попов

Управление федеральной почтовой связи Самарской области возглавил Андрей Попов. Он будет отвечать за работу филиалов Почты России, входящих в макрорегион Волга. Ранее Андрей Попов занимал должность директора макрорегиона Центр Почты России.

"Приоритетными задачами нового руководителя станут построение эффективной работы почтовых отделений Самарской области и макрорегиона Волга, повышение доступности почтовых услуг в отдаленных населенных пунктах и сельской местности, развитие и цифровизация почтово-логистических услуг", - отмечается в пресс-релизе Почты России.

Александр Вакуленко, который с 2017 г. возглавлял макрорегион Волга Почты России, перешел на должность директора макрорегиона Северо-Запад.