Самарские путешественники стали в 2 раза чаще бывать в гостях у Деда Мороза

С начала осени число туристов из области, посетивших вотчину главного героя Нового года в Великом Устюге, выросло в 2 раза. Самарская область лидирует среди регионов Поволжья по количеству путешественников, выезжающих в "сказочную" резиденцию. К такому выводу пришли эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов за 2022–2023 гг.

В топе оператора на второй строчке расположились гости из Татарстана, число гостей из республики за год увеличилось на 40%. Тройку лидеров замыкают жители Башкирии, которые за год поднялись в рейтинге с шестого места.

Как показывают цифры прошлого года, наибольший поток самарских туристов приходится на январь. Но уже осенью число гостей к зимним персонажам начинает расти, особенно в ноябре — во время школьных каникул и в день рождения российского Деда Мороза. Помимо самарцев, в этом месяце в Великом Устюге побывали жители Тольятти, Новокуйбышевска, Красного Яра, Варламово и Васильевки.

В среднем путешественник из Самарской области в ноябре расходовал порядка 250 мегабайт при посещении новогоднего комплекса. Такого объема достаточно, чтобы отправить в семейный чат 120 селфи с Дедушкой Морозом.

В декабре увеличился поток туристов и в Самару. Чаще других в областную столицу приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкирии, Московской, Оренбургской, Челябинской, Саратовской, Нижегородской и Свердловской областей. Одной из причин для посещения в последний месяц года также станет приезд Деда Мороза. Его поезд прибудет в город 21 декабря.

Жители губернии, не решившиеся на поездку в Великий Устюг, активно отправляют письма с желаниями в электронном формате. Всего абоненты оператора из региона потратили на сайтах с онлайн-почтой Деда Мороза в сентябре — первой половине декабря на 33% больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года.

Чтобы жители и гости Самарской области без ограничений могли загадывать желания зимнему волшебнику лично и через цифровые сервисы, за год МегаФон провел масштабную модернизацию телеком-инфраструктуры по всему региону. Инженеры оператора развернули LTE на частотах, ранее задействованных под сеть 3G. Специалисты провели такие работы на более чем тысяче базовых станций, которые расположены в городах и малых поселениях области.