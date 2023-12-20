16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Быстро и безопасно: Авито запускает сервис выкупа подержанных смартфонов в Самаре Управление Почты России в Самарской области возглавил Андрей Попов Ремонт дорог в Самарской области ведется под пристальным вниманием общественности В Тольятти по отремонтированной по нацпроекту дороге проедет Дед Мороз Компания "Флот РТ" планирует организовать речные перевозки из Казани в Самару в 2025 году

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарские путешественники стали в 2 раза чаще бывать в гостях у Деда Мороза

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С начала осени число туристов из области, посетивших вотчину главного героя Нового года в Великом Устюге, выросло в 2 раза. Самарская область лидирует среди регионов Поволжья по количеству путешественников, выезжающих в "сказочную" резиденцию. К такому выводу пришли эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов за 2022–2023 гг.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

В топе оператора на второй строчке расположились гости из Татарстана, число гостей из республики за год увеличилось на 40%. Тройку лидеров замыкают жители Башкирии, которые за год поднялись в рейтинге с шестого места.

Как показывают цифры прошлого года, наибольший поток самарских туристов приходится на январь. Но уже осенью число гостей к зимним персонажам начинает расти, особенно в ноябре — во время школьных каникул и в день рождения российского Деда Мороза. Помимо самарцев, в этом месяце в Великом Устюге побывали жители Тольятти, Новокуйбышевска, Красного Яра, Варламово и Васильевки.

В среднем путешественник из Самарской области в ноябре расходовал порядка 250 мегабайт при посещении новогоднего комплекса. Такого объема достаточно, чтобы отправить в семейный чат 120 селфи с Дедушкой Морозом.

В декабре увеличился поток туристов и в Самару. Чаще других в областную столицу приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкирии, Московской, Оренбургской, Челябинской, Саратовской, Нижегородской и Свердловской областей. Одной из причин для посещения в последний месяц года также станет приезд Деда Мороза. Его поезд прибудет в город 21 декабря.

Жители губернии, не решившиеся на поездку в Великий Устюг, активно отправляют письма с желаниями в электронном формате. Всего абоненты оператора из региона потратили на сайтах с онлайн-почтой Деда Мороза в сентябре — первой половине декабря на 33% больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года.

Чтобы жители и гости Самарской области без ограничений могли загадывать желания зимнему волшебнику лично и через цифровые сервисы, за год МегаФон провел масштабную модернизацию телеком-инфраструктуры по всему региону. Инженеры оператора развернули LTE на частотах, ранее задействованных под сеть 3G. Специалисты провели такие работы на более чем тысяче базовых станций, которые расположены в городах и малых поселениях области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31