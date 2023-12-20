"Ростелеком" приготовил 4 миллиона подарков

"Ростелеком" запустил новую онлайн-игру "Бонус парк" для клиентов — участников программы лояльности "Бонус". Абоненты могут обменять бонусные баллы на подарки для себя и близких. Первый этап онлайн-игры продлится до 31 марта 2024 года.

Компания в два раза увеличила количество призов в онлайн-игре по сравнению с прошлым годом. Это связано с ростом количества абонентов и участников программы лояльности "Бонус". В виртуальном парке аттракционов игроков ждут захватывающие развлечения и незабываемые впечатления. Они смогут подняться выше облаков, насладиться увлекательной игрой и проверить свою удачу на аттракционе "Колесо обозрения".

Клиенты компании смогут выиграть более 4 миллионов подарков, среди которых суперпризы от онлайн-кинотеатра Wink и партнеров программы "Бонус" — SOKOLOV, "РЖД Бонус", "ЛитРес", OZON, М.Видео, а также сертификаты номиналом от 20 000 до 100 000 рублей на путешествия от сервиса Level.Travel.

Принять участие в онлайн-игре могут действующие и новые клиенты компании: достаточно зарегистрироваться в программе "Бонус" в личном кабинете "Ростелекома", авторизоваться на сайте игры и получить билеты для старта.

Полные правила и условия проведения онлайн-игры "Бонус парк" доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности размещена на сайте rt.ru в разделе "Бонус".