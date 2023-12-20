"Ростелеком" приготовил 4 миллиона подарков

"Ростелеком" запустил новую онлайн-игру "Бонус парк" для клиентов — участников программы лояльности "Бонус". Абоненты могут обменять бонусные баллы на подарки для себя и близких. Первый этап онлайн-игры продлится до 31 марта 2024 года.
Компания в два раза увеличила количество призов в онлайн-игре по сравнению с прошлым годом. Это связано с ростом количества абонентов и участников программы лояльности "Бонус". В виртуальном парке аттракционов игроков ждут захватывающие развлечения и незабываемые впечатления. Они смогут подняться выше облаков, насладиться увлекательной игрой и проверить свою удачу на аттракционе "Колесо обозрения".
Клиенты компании смогут выиграть более 4 миллионов подарков, среди которых суперпризы от онлайн-кинотеатра Wink и партнеров программы "Бонус" — SOKOLOV, "РЖД Бонус", "ЛитРес", OZON, М.Видео, а также сертификаты номиналом от 20 000 до 100 000 рублей на путешествия от сервиса Level.Travel.
Принять участие в онлайн-игре могут действующие и новые клиенты компании: достаточно зарегистрироваться в программе "Бонус" в личном кабинете "Ростелекома", авторизоваться на сайте игры и получить билеты для старта.
Полные правила и условия проведения онлайн-игры "Бонус парк" доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности размещена на сайте rt.ru в разделе "Бонус".
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)