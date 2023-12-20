В центре современной культуры "Нулевая комната" пройдет новогодний концерт "Нулевой огонек"

Мероприятие пройдет в субботу, 23 декабря, в 20:00. Это новогодний шоукейс — вечеринка, на которой соберутся абсолютно разные артисты с берегов Волги.
В программе:
- Золотые зубы
Тольяттинский проект, превратившийся из one-man band в полноценную группу и балансирующий между поп-музыкой и любительским подходом к сочинению песен. Их музыку называют SMM-рэпом и депрессивным пост-вич-хаусом, а альбом "Страна радости" вошел в топ-20 альбомов 2022 года в голосовании портала Flow. Группа выступала в московских Powerhouse, Ровеснике и Mutabor и питерских Мачтах, Blank и Union.
- Faience Knife
Это мелодичный волжский дрим-поп с тонкой лирикой. Их музыка похожа на сюрреалистический сон из-за переливов психоделической гитары и воздушного вокала. Группа участвовала на "Волга.Фесте" в 2022 году, на фестивале Motherland Acoustic в московском Powerhouse и на "саммер мьюзик викенд 2023".
- Dancetroy OS
Это диджейский дуэт Молоха и DJ Мужчина. Они забросят вас в пучину энергичной электронной музыки без четкой привязки к стилю. Максим и Дима — резиденты ХВАТа, а также выступали в московских Powerhouse и Ровеснике, в екатеринбургском "Шалом Шанхай".
- Полина Кот
Всего три типа билетов:
- 500 ₽ — с репостом афиши во Вконтакте или запрещенной сети;
- 700 ₽ — без внимания к анонсу;
- 800 ₽ — общий билет: "Нулевой огонек" х день рождения "Вечно Молодого".
Встречаемся на первом этаже Дома77 (Ленинградская, 77). Эта вечеринка для 18 и старше, поэтому не забывайте брать с собой паспорт.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!