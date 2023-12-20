В центре современной культуры "Нулевая комната" пройдет новогодний концерт "Нулевой огонек"

Мероприятие пройдет в субботу, 23 декабря, в 20:00. Это новогодний шоукейс — вечеринка, на которой соберутся абсолютно разные артисты с берегов Волги.

В программе:

Золотые зубы

Тольяттинский проект, превратившийся из one-man band в полноценную группу и балансирующий между поп-музыкой и любительским подходом к сочинению песен. Их музыку называют SMM-рэпом и депрессивным пост-вич-хаусом, а альбом "Страна радости" вошел в топ-20 альбомов 2022 года в голосовании портала Flow. Группа выступала в московских Powerhouse, Ровеснике и Mutabor и питерских Мачтах, Blank и Union.

Faience Knife

Это мелодичный волжский дрим-поп с тонкой лирикой. Их музыка похожа на сюрреалистический сон из-за переливов психоделической гитары и воздушного вокала. Группа участвовала на "Волга.Фесте" в 2022 году, на фестивале Motherland Acoustic в московском Powerhouse и на "саммер мьюзик викенд 2023".

Dancetroy OS

Это диджейский дуэт Молоха и DJ Мужчина. Они забросят вас в пучину энергичной электронной музыки без четкой привязки к стилю. Максим и Дима — резиденты ХВАТа, а также выступали в московских Powerhouse и Ровеснике, в екатеринбургском "Шалом Шанхай".

Полина Кот

Всего три типа билетов:

500 ₽ — с репостом афиши во Вконтакте или запрещенной сети;

700 ₽ — без внимания к анонсу;

800 ₽ — общий билет: "Нулевой огонек" х день рождения "Вечно Молодого".

Встречаемся на первом этаже Дома77 (Ленинградская, 77). Эта вечеринка для 18 и старше, поэтому не забывайте брать с собой паспорт.