"Ростелеком" показал "Трудных подростков" в Самаре за день до премьеры

"Ростелеком" представил в Самаре финальный сезон молодежного сериала "Трудные подростки" (18+) линейки Wink Originals. Закрытый предпоказ первых серий для блогеров и студентов Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева прошел в пресс-центре издательского дома "Комсомольская правда".
В обсуждении проблем, поднятых социальной драмой, приняли участие известные самарские тренеры — рекордсмен по количеству матчей футбольного клуба "Крылья Советов", мастер спорта СССР Валерьян Панфилов и руководитель клуба единоборств "Сатори", обладатель четвертого дана по каратэ киокушинкай Павел Шор.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Сериалы линейки Wink Originals часто ставят вопросы, актуальные для подростков. "Плакса" поднимает проблему буллинга, "Политех" рассказывает о вере в свои силы, "Слово пацана" учит противостоянию криминальному влиянию. Используя QR-коды, которые есть в титрах каждой серии, юный зритель может перейти на специально созданный сайт психологической поддержки для ребят, оказавшихся в сложной ситуации".
По сюжету популярный футболист Антон Ковалёв провел два года в колонии за драку в кафе. Об успешной карьере капитана сборной России ему приходится забыть. От безысходности Антон становится тренером в центре помощи подросткам. Теперь он пытается сделать из неуправляемых ребят дружную команду.
Валерьян Панфилов, ветеран футбольной команды "Крылья советов":
"Современных детей гораздо сложнее привлечь в секции и кружки. Должна быть идея, ради которой они могли бы отказаться от компьютерных игр, неформальных движений и дорогих гаджетов. Мой опыт показывает, что начинающие спортсмены всё свободное время отдают тренировкам и очень быстро из разряда трудных переходят в категорию успешных".
Павел Шор, тренер по каратэ с двадцатилетним стажем:
"Трудные подростки часто приходят в наши секции. У таких ребят схожие проблемы: они не готовы принимать правила и абсолютно лишены внутренней дисциплины. Спорт помогает им перенаправить агрессию и излишнюю энергию на победу в честной борьбе".
Сериал "Трудные подростки" режиссера Рустама Ильясова и компании Prospect Production стал дебютным проектом линейки Wink Originals. Кинолента набрала больше 200 млн просмотров.
Социальную драму "Трудные подростки" можно посмотреть на платформе Wink. Зрителям доступна первая серия сериала. Последующие будут выходить по четвергам.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)