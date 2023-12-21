С 14 января запустят авиарейс между Самарой и Кемерово

Авиакомпания "Азимут" с 14 января запустит прямые авиарейсы между Самарой и Кемеро. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кемерово.

В Самаре будет садиться транзитный рейс, следующий по маршруту Кемерово - Минеральные Воды. Летать будет самолет Sukhoi Superjet 100-95 один раз в неделю - из Кемерово по воскресеньям, из Самары по субботам.

Билеты на первые вылеты будут стоить от 1 888 рублей.