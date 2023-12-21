Следователи назвали предварительную причину отравления газом семьи в Отрадном

По предварительным данным следствия, четыре человека в Отрадном погибли из-за неправильного обслуживания газового оборудования. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Напомним , ЧП произошло в доме на ул. Ленина в Отрадном. Сотрудники СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек").

По уточненной информации, около 6:30 21 декабря в квартире найдены тела двух женщин 43 и 46 лет, восьмилетнего ребенка и мужчины, чьи данные устанавливаются.

"По предварительным данным, ЧП произошло из-за неправильного обслуживания газового оборудования. Произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы и свидетели, а также назначены все необходимые первоначальные экспертизы", - уточнила старший помощник руководителя (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СУ СКР по Самарской области Елена Шкаева.

В ГУ МЧС по Самарской области в связи с трагедией дали рекомендации для предотвращения отравления угарным газом:

1. Используйте только исправное газовое оборудование.

2. Позаботьтесь о хорошей вентиляции.

3. Не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра.

4. Следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки.

5. Заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь - это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню.

6. Если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения.

7. Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону "104".