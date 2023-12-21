Отравились угарным газом: прокуратура инициировала проверку по факту гибели четырех человек в Отрадном

Прокуратура Отрадного проводит проверку по факту отравления семьи из четырех человек угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

По предварительной версии утечка газа произошла в одной квартир многоквартирного дома на ул. Ленина. В квартире проживала семья из четырех человек. ЧП произошло накануне. По предварительным данным, среди погибших мог оказаться ребенок.

"Прокуратура города Отрадного проводит проверку исполнения законодательства, регламентирующего порядок обслуживания газоснабжающего оборудования. По итогам проверки будет дана оценка качества услуг, оказанных обслуживающей организацией", - отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух человек". Ход расследования взят на контроль прокуратурой города.