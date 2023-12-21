В регионе толщина льда на Волге превышает норму

В Самарской области во второй декаде декабря на Куйбышевском и Саратовском водохранилищах наблюдается ледостав, местами с превышением толщины льда, сообщает "Приволжское УГМС".
"На Куйбышевском водохранилище ледостав, толщина льда 22-24 см, что в пределах нормы. На Саратовском водохранилище наблюдаются забереги, ледостав, ледостав с промоинами, торосами. В районе г. г. Самара и Сызрань толщина льда 28-32 см, что на 8-10 см больше нормы", — уточняют в "Приволжском УГМС".
При этом на малых реках наблюдается ледостав, ледостав с промоинами, трещины в ледяном покрове, вода на льду. Толщина льда на большинстве рек на 20 декабря составляла 8-25 см.
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Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.