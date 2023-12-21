В регионе толщина льда на Волге превышает норму

В Самарской области во второй декаде декабря на Куйбышевском и Саратовском водохранилищах наблюдается ледостав, местами с превышением толщины льда, сообщает "Приволжское УГМС".

"На Куйбышевском водохранилище ледостав, толщина льда 22-24 см, что в пределах нормы. На Саратовском водохранилище наблюдаются забереги, ледостав, ледостав с промоинами, торосами. В районе г. г. Самара и Сызрань толщина льда 28-32 см, что на 8-10 см больше нормы", — уточняют в "Приволжском УГМС".

При этом на малых реках наблюдается ледостав, ледостав с промоинами, трещины в ледяном покрове, вода на льду. Толщина льда на большинстве рек на 20 декабря составляла 8-25 см.