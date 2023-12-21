В Самарской области 25 декабря ограничат движение на нескольких участках дорог

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области предупредило об ограничении движения транспорта на нескольких участках 25 декабря. Причина - осуществление перевозки крупногабаритного груза.
Движение ограничат на следующих участках:
с 13:00 до 14:00 — улица Дорожная в поселок Маяк (от перекрестка с подъездной дороги к причалу до перекрестка с улицей Фрунзе в поселок Маяк участок B на схеме);
с 14:00 до 14:45 "Самара — Волгоград — Новокуйбышевск" — Маяк — Томылово" (от перекрестка с улицей Дорожной в поселок Маяк до автомобильной дороги "Самара — Волгоград" — Новокуйбышевск 2 — участок С на схеме);
с 16:30 до 17:30 "Самара — Волгоград" — Новокуйбышевск 2 (от перекрестка с автомобильной дорогой "Самара — Волгоград — Новокуйбышевск" — Маяк — Томылово" до улицы Промышленной в городе Новокуйбышевск — участок D на схеме);
с 17:30 до 21:00 — улица Промышленная в городе Новокуйбышевск (от остановки городского маршрутного транспорта "Развилка" до перекрёстка с ул. Химиков — участок Е на схеме);
с 21:00 до 21:45 — улица Химиков в городе Новокуйбышевск (от перекрестка с улицей Промышленной до проходной Новокуйбышевского НПЗ — участок F на схеме).
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.