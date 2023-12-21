В Самарской области 25 декабря ограничат движение на нескольких участках дорог

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области предупредило об ограничении движения транспорта на нескольких участках 25 декабря. Причина - осуществление перевозки крупногабаритного груза.

Движение ограничат на следующих участках:

с 13:00 до 14:00 — улица Дорожная в поселок Маяк (от перекрестка с подъездной дороги к причалу до перекрестка с улицей Фрунзе в поселок Маяк участок B на схеме);

с 14:00 до 14:45 "Самара — Волгоград — Новокуйбышевск" — Маяк — Томылово" (от перекрестка с улицей Дорожной в поселок Маяк до автомобильной дороги "Самара — Волгоград" — Новокуйбышевск 2 — участок С на схеме);

с 16:30 до 17:30 "Самара — Волгоград" — Новокуйбышевск 2 (от перекрестка с автомобильной дорогой "Самара — Волгоград — Новокуйбышевск" — Маяк — Томылово" до улицы Промышленной в городе Новокуйбышевск — участок D на схеме);

с 17:30 до 21:00 — улица Промышленная в городе Новокуйбышевск (от остановки городского маршрутного транспорта "Развилка" до перекрёстка с ул. Химиков — участок Е на схеме);

с 21:00 до 21:45 — улица Химиков в городе Новокуйбышевск (от перекрестка с улицей Промышленной до проходной Новокуйбышевского НПЗ — участок F на схеме).