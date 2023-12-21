Военнослужащего, потерявшего в ДТП супругу, вернут из зоны СВО домой

В семье бойца СВО из Отрадного произошло большое горе. Супруга погибла в ДТП, без мамы остался маленький ребенок. С просьбой вернуть малышу хотя бы отца обратилась мать военнослужащего на приеме граждан, который провели совместно самарский филиал фонда "Защитники Отечества", Уполномоченный по правам человека в РФ и Уполномоченный по правам человека в Самарской области.
"Секретариатом Уполномоченного по правам человека в РФ Александром Козловым оказано содействие в оформлении отцу-военнослужащему в зоне СВО отпуска по семейным обстоятельствам, оперативно направлены запросы для решения вопроса о последующем увольнении с военной службы мужчины, которому необходимо воспитывать несовершеннолетнего сына. При поддержке самарского филиала фонда "Защитники Отечества" и Уполномоченных по правам человека мы окажем всю необходимую помощь семье!" — рассказала руководитель самарского филиала фонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова.
С первых дней работы самарского филиала фонда подписано соглашение о сотрудничестве с институтом омбудсменов и на постоянной основе проводятся совместные личные приемы. Тяжелые ситуации, когда мамы, жены не могут найти своих мужей и сыновей, а также вопросы, связанные с вызволением из плена самарцев, рассматриваются во взаимодействии с аппаратом Уполномоченным по правам человека и Министерством обороны.
"Когда мы все вместе помогаем, это гораздо легче, — отметила Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова. — Например, сегодня по горячим следам отработали некоторые заявления сразу же. Это очень важно. Скорость принятия решения в этих вопросах невероятная, когда мы находимся в одной команде и работаем на одну задачу".
На приеме разобрали также вопросы, касающиеся получения выплат, медико-психологической помощи, а также вопросы по подключению к инженерным системам земельных участков бойцов. Все обращения находятся на контроле и будут решены.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.