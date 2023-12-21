В Самаре начали изымать незаконную пиротехнику

В Самаре правоохранители провели рейд по проверке законности продажи пиротехники. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В результате на рынке в Кировском районе обнаружили пиротехнику без сертификатов соответствия. На продавца составили протокол и изъяли 900 единиц товара на 45 тыс. рублей.

Помимо этого, нарушения нашли в торговом павильоне на ул. Ташкентской. Там изъяли товар на 13,5 тыс. рублей.