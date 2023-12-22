Мокрый снег и гололед: самарские синоптики спрогнозировали погоду на выходные

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды с 22 по 26 декабря в Самарской области. По данным синоптиков, в регионе ожидается мокрый снег, гололедица.

"По сведению Гидрометцентра России средняя температура воздуха в Самарской области в третьей декаде декабря ожидается на 6° выше средних многолетних значений", — сообщили в Приволжском УГМС.

В пятницу, 22 декабря, в Самаре облачно, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха 0…+2 °C.

23 декабря в регионе облачно с прояснениями, осадки сохранятся. Ветер юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °С, днем -2…+3 °C. На дорогах местами гололедица.

В воскресенье, 24 числа, в Самарской области сохранится облачная погода, местами — умеренный мокрый снег. Ветер юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0…-5 °C, днем +1…-4 °C. На дорогах местами гололедица.

Начало рабочей недели, 25 и 26 декабря, также будет облачным и снежным. Ветер западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °C, днем 0…-5 °C. На дорогах местами гололедица.