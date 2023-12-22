Самарский "Союз-2.1б" успешно вывел на орбиту спутник для Минобороны РФ

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В четверг, 21 декабря, в 11:48 мск с космодрома Плесецк боевыми расчетами Космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, сообщает пресс-служба ведомства.