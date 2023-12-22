Переправа до Рождествено будет осуществляться только в светлое время суток

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С пятницы, 22 декабря, в связи со вскрытием ледового покрова на реке Волга работа судна на воздушной подушке на линии "Самара-Рождествено" будет осуществляться в светлое время суток, возможны задержки в движении, сообщает администрация ООО "СРПП".