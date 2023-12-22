Многодетные участницы пятого конкурса "Лидеры России" поблагодарили семьи за вклад в их успех на окружных финалах

Указом президента России Владимира Путина 2024 год был объявлен Годом семьи. В преддверии наступающего года многодетные мамы флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей "Лидеры России" рассказали, как нашли время для участия в пятом юбилейном конкурсе, и почему оказались в числе лучших управленцев.

Финалистки из ПФО, СФО, ЦФО и ЮФО воспитывают от трех до шести детей. Свои большие семьи женщины считают главной причиной успеха и стимулом для формирования настоящих лидерских качеств.

Предприниматель Юлия Заверткина живет в Самаре. Она основатель и директор продюсерского центра полного цикла. Вместе с супругом Александром воспитывает четверых погодок: Аделию, Льва, Романа и Аврору. В конкурсе "Лидеры России" многодетная мама участвует во второй раз. В пятом сезоне она стала победительницей окружного финала в ПФО и вышла в суперфинал.

"Мне было очень интересно попробовать на конкурсе свои силы и посмотреть, на что способна. Я трудоголик: несмотря на то, что у меня четверо погодок, я ни разу не была в декрете. Поэтому выкроить время для участия в "Лидерах России" не составило труда, управление своим временем - моя сильная сторона. На конкурсе я познакомилась с невероятными профессионалами, которые горят идеями. Горжусь, что у нас подобралась такая сильная и дружная команда, мы продолжаем активно общаться и теперь уже вместе меняем мир к лучшему", - рассказала Юлия Заверткина.

"За меня болела вся семья. Но больше всех в меня верил муж, за что ему огромное спасибо. Во многом благодаря ему моя победа стала возможной - оставшись дома с малышами, он обеспечил мне полное спокойствие и сосредоточенность на финале конкурса", - выражает Юлия благодарность родным за поддержку, а также за возможность достойно представить свой регион, который в конкурсе "Лидеры России" входит в топ-10 среди субъектов страны.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - один из наставников "Лидеров России". Ежегодно глава региона поддерживает и наставляет лучших управленцев области и страны. По его поручению осуществляется профессиональная подготовка участников к финальным испытаниям. В пятом сезоне в рамках подготовки окружных финалистов конкурса "Лидеры России" был организован ряд мероприятий, направленных на повышение компетенций участников и сплочение команды финалистов конкурса от Самарской области.

Юлия Заверткина уверена, что большое количество детей в семье только стимулирует профессиональное развитие и карьерный рост родителей.

"Каждый мой карьерный взлет происходит с рождением малыша. Будто они дают мне еще больше энергии, веру в свои силы и желание сделать больше, став для них примером. Счастливые дети - это проекция счастливой мамы. Если мама реализованная, самодостаточная, успешная, такими будут и дети. Помните пословицу: воспитывайте себя, а не детей, они все равно будут похожи на вас. Чтобы грамотно совместить семью и работу, важно заручиться поддержкой близких, тогда вам все будет ни по чем", - уверена Юлия Заверткина.

Дина Петри работает начальником управления торгов и маркетинга АО "Новосибирскавтодор", но сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. С супругом Дмитрием они воспитывают троих детей: Семена, Нику и Мию. В конкурсе "Лидеры России" многодетная мама участвует второй раз, в пятом сезоне ей удалось стать победительницей окружного финала в СФО и выйти в суперфинал.

"Во время каждого декрета я нахожу время на повышение квалификации или обучение. Для меня декрет - это отличное время для профессионального развития и перехода на новый уровень, так как совмещать качественное обучение с работой сложнее. "Лидеры России" дают не только независимую оценку компетенций, но и уникальную возможность работы с наставником и получения классного образования. Я советую никогда не упускать такие возможности: и многодетным, и одиноким, и тем, у кого ограниченное здоровье. Все преграды только у нас в голове", - уверена она.

Дина Петри отметила, что за время участия в "Лидерах России" ей удалось подружиться со многими конкурсантами: "Окружной финал - классный трехдневный тренинг с возможностью познакомиться с лучшими управленцами из разных отраслей и регионов, что бесценно, аналогов этому просто нет. Я получила возможность посмотреть на себя и участников с другой стороны: решение задач в условиях стресса и нехватки времени подсветило некоторые нюансы поведения, которые в обычной жизни не замечаешь. Теперь есть над чем работать. Обратная связь от экспертов достаточно подробная, охватывает не только профессиональные, но и некоторые психологические аспекты. На "Лидерах России" мы со многими подружились и продолжаем общаться вне конкурса".

Во время участия в конкурсе "Лидеры России" Дину Петри поддерживает ее семья, особенно дети.

"Большая крепкая семья дает мощную поддержку, которая позволяет добиваться успехов на работе и в любых проектах. Дети сами всегда стараются везде участвовать, начиная от спортивных соревнований и заканчивая учебными и общественными мероприятиями. Своим примером я показываю им, что можно добиваться любых целей, если упорно к ним идти. Главное, делать это вместе и с душой", - считает Дина Петри.

Полковник юстиции Зинаида Каминская по выслуге лет завершила карьеру в системе Следственного комитета РФ и сейчас получает третье высшее образование. Многодетная мама, воспитывающая шестерых детей - Софию, Викторию, Полину, Екатерину, Григория и Никиту, награждена почетным знаком Тульской области "Материнская слава".

В конкурсе управленцев "Лидеры России" Зинаида Каминская участвует во второй раз. В пятом сезоне она вышла в очный окружной финал в ЦФО.

"Любая женщина, совмещающая многодетность и карьеру, достаточно амбициозна. И это про меня. Найти время для участия в конкурсе непросто, но реально. В четвертом сезоне у меня был совсем крошечный малыш, и это усложняло задачу. Но как говорится, было бы желание. Мне нравится технология замещения мысли "У меня нет на это времени" утверждением "Я выбираю другое", и все сразу встает на свои места. Окружной финал пятого сезона был крайне напряженным, но оно того стоило! В условиях крайне ограниченного времени оценочных испытаний мозг начинает работать на пределе возможностей, проявляются неизвестные тебе самой качества характера, и совместными усилиями команда выдает качественное решение задач в сферах, порой абсолютно незнакомых. А еще финал учит слышать других - как выяснилось, это совсем непросто", - считает Зинаида Каминская.

В 2024 году Зинаида и Руслан Каминские отпразднуют серебряную свадьбу. "Зная, что я участвую в конкурсе "Лидеры России", мои дети и муж поддерживали меня и очень мной гордились. Многодетность дает определенную закалку: вырабатывает стрессоустойчивость, появляется навык работы в условиях многозадачности, прокачиваются организаторские способности. Это именно те качества, которые продиктованы реальностью и необходимы лидеру. Конечно, совмещать карьеру и большую семью непросто, это как работа в две смены каждый день. Но радость от детей и успешная самореализация дают женщине колоссальную энергию", - уверена она.

Зинаида Каминская убеждена, что семью и работу вполне можно совмещать с участием в конкурсе "Лидеры России", поэтому финалистка рекомендует это другим многодетным мамам.

"Периодически выделить несколько часов на участие в "Лидерах России" вполне реально, зато полученные в ходе конкурса навыки впоследствии можно успешно применять как в воспитании детей, так и на работе. Это потрясающий опыт, он много дает для понимания себя и происходящего вокруг. Для меня это к тому же повод задуматься о том, как дальше воспитывать детей и какими людьми я бы хотела их видеть", - отметила Зинаида Каминская.

Основатель клуба родной культуры "Уклад", руководитель культурных проектов общественных организаций "Живой музей народного творчества "Русь Таврическая" и "Берегиня" Любовь Болякина живет в Севастополе. У нее четверо детей: Остап, Арья и двойняшки Ивлия и Кий.

В "Лидерах России" многодетная мама участвует во второй раз, в пятом сезоне она вышла в окружной финал в ЮФО. По ее мнению, участие в конкурсе позволяет взять новые вершины, прокачать способности и навыки, завести полезные и приятные знакомства, также это хорошая возможность для реализации полезных для общества идей.

"Моя идея - вернуть народу России утраченные формы душевного развития из традиционной народной культуры. Погружайте детей в свое дело, пусть они будут вам помощниками во всем. Пример мамы - главное в воспитании детей. Моя семья пропитана моей деятельностью и постоянно в ней участвует. Дети воспитываются с пониманием, что России нужно служить. У них даже есть кодовая фраза "мама Россию спасает", что означает, я занята на работе. Такой личный пример целеустремленного служения является ключевым в воспитании. Все мои дети знают, что они родились не отдыхать, а трудиться на благо мира", - отметила она.

Любовь Болякина уверена, что реализация в семье и детях только лишь помогает стать более развитым человеком.

"Многодетной маме совмещать много дел сразу совсем несложно. Я научилась слышать сразу четырех и одновременно отвечать сразу всем, то есть многодетность оттачивает до совершенства многозадачность, стрессоустойчивость, отделяет важное от неважного, заставляет чище и четче думать", - считает Любовь Болякина.

Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.