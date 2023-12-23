В Тольятти финал № 1 личного чемпионата России по ледовому спидвею выиграл мотогонщик из Уфы

В субботу, 23 декабря, в Тольятти прошел финал № 1 личного чемпионата России по ледовому спидвею.

Вне конкуренции оказался Никита Богданов из Уфы, который выиграл все 5 заездов и собрал так называемый "комплект" - 15 очков.

Тольяттинец Динар Валеев уступил в очном заезде только победителю и стал вторым призером гонки, с 14 очками. Тройку лидеров замкнул Дмитрий Солянников из Шадринска — у него 12 очков.

В воскресенье, 24 декабря, состоится вторая гонка финальной серии.