В Самаре прошел "Бокс на Волге" между командами России и Кубы

В воскресенье, 24 декабря, в Самаре прошла международная матчевая встреча "Бокс на Волге". Мероприятие, участниками которого стали сборные России и Кубы, состоялась во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого. Спортсменов и зрителей, среди которых юные боксеры из спортшкол региона, ветераны самарского и куйбышевского бокса, семьи участников специальной военной операции, поприветствовал губернатор области Дмитрий Азаров.

Вопреки ограничениям, налагаемым на наших спортсменов недружественными странами, Россия и в частности Самарская область, остается надежным партнером международного спортивного сообщества, а также открытой и гостеприимной площадкой для проведения международных соревнований. В этом году в регионе провели уже две подобные встречи. В губернию приезжали команды из Республики Беларусь и Сербии.

"Бокс на Волге" — продолжается, как мы и договаривались. Не первый раз самарский регион принимает выдающихся спортсменов, выдающихся боксеров. Мы помним, какой драйв подарили нам команды Беларуси и Сербии, — отметил губернатор Дмитрий Азаров во время церемонии открытия. — Сегодня я хочу в первую очередь поприветствовать нашу команду — сборной России. От всей души приветствую наших братьев с далекой Кубы, но очень близких нам людей. Спасибо команде, что они сегодня с нами здесь".

Свое приветствие участникам и зрителям направил министр спорта России Олег Матыцин. "Мероприятие станет интересным событием для всех любителей бокса. Матчевая встреча организована в Самарской области, где бокс является одним из самых популярных видов спорта. Здесь выросли выдающиеся боксеры, которыми гордится вся страны, — отметил руководитель ведомства. — Уверен, мероприятие пройдет на высоком уровне и станет стимулом для детей и взрослых активнее заниматься спортом".

Участников турнира поприветствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации Хулио Антонио Гармендия Пенья: "С большим удовольствием приветствую инициативу проведения дружеской встречи в Самаре, где существует давняя традиция проведения таких встреч. Как известно, двусторонние отношения между Кубой и Россией находятся на высоком уровне — в торгово-экономической, научной, культурной, образовательной сферах. Желаю успехов спортсменам. Пусть победит лучший".

Не случайно, что эта уникальная в своем роде матчевая встреча по боксу проводится именно на самарской земле. Регион гордится своей знаменитой боксерской школой, воспитавшей множество выдающихся боксеров, среди которых Чемпион мира Василий Шишов, двукратный Олимпийский Чемпион Олег Саитов.

"Очень важно, что юные спортсмены, жители Самары и области сегодня имеют возможность посмотреть на выступления чемпионов по боксу — это здорово. Можно сказать, что Самара стала столицей проведения международных матчевых встреч. Мне самому интересно, как сегодня выступит российская сборная, — отметил Олег Саитов. — Кубинская школа бокса — это хорошие передвижения, защитные действия. Но при этом сборная России — всегда непредсказуема. Будем болеть за своих".

Дружеская матчевая встреча объединила боксеров двух стран и в будущем послужит укреплению национальной системы спорта. Кроме того, турнир "Бокс на Волге" послужит решению важных государственных задач по физическому воспитанию, вовлечению граждан в занятия физической культурой и спортом.

"Я бы хотел поблагодарить организаторов таких сильных, серьезных соревнований между сборными России и Кубы. Очень благодарен губернатору Самарской области, правительству региона за очень высокий уровень проведения турнира, — сказал главный тренер сборной России по боксу среди мужчин Виктор Фархутдинов. — Состав команды кубинцев — очень сильный, поэтому нам придется показать российских дух. К этим соревнованиям мы долго готовились, и сегодня постараемся показать хороший бокс".

"Для нас очень важно попробовать свои силы на ринге с российскими боксерами, посмотреть на технику наших соперников. Кубинская школа бокса обладает своей пластикой, тактикой, приемами, движениями. Поэтому мы сможем не просто показать себя, но и поучиться. Уровень организации матчевой встречи на высоком уровне. Россия — это всегда для Кубы дружественный и братский народ", — отметил тренер команды сборной Кубы Роландо Асебаль.

Дмитрий Азаров отметил, что "Бокс на Волге" является одним из значимых спортивных мероприятий региона и страны. "Сегодня будет настоящее зрелище, красивое единоборство, залогом которого является мастерство спортсменов, которые выйдут на ринг. Знаю, что эти поединки оценят наши ветераны, которые сегодня присутствуют в зале, — уверен губернатор. — Эта матчевая встреча создаст импульс развитию спорта, ведь сегодня в зале присутствуют юные граждане нашей страны, ребята, которые делают первые шаги в спорте. Убежден, что они будут внимательно следить за техникой боксеров, выходящих на ринг, чтобы одерживать новые победы".