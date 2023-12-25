Самарцы одними из первых посмотрели кинокартину "Бременские музыканты" на предпремьерном показе от Сбера

В преддверии Нового года жители Самары увидели новую интерпретацию фильма-приключения о бременских музыкантах на предпоказе кинокартины, генеральным партнёром которой выступил Сбер. "Бременские музыканты" — фильм студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, созданный при участии телеканала "Россия", киностудии "Союзмультфильм" и поддержке Фонда кино. История сказочного музыкального ансамбля знакома всем. Ее главные герои: Трубадур, Пес, Кот, Осел и Петух — вновь объединились, чтобы совершать героические поступки, нести смех и радость людям. В фильме снялись Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский и другие российские актеры. В "Бременских музыкантах" звучат легендарные песни Геннадия Гладкова и Юрия Энтина, а также композиции, которые специально для фильма написал композитор и продюсер Максим Фадеев. Все песни в фильме актеры исполняют самостоятельно.

"Сбербанк регулярно поддерживает проекты в разных сферах: здравоохранение, образование, туризм, культура. Киноискусство — не исключение. В этом году Сбер выступил генеральным партнёром сказочного фильма-приключения "Бременские музыканты". Совсем скоро на новогодних каникулах каждый сможет увидеть и по достоинству оценить новую интерпретацию любимой многими сказки детства, посетив кино", — отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

"Благодаря таланту творческой группы художественного фильма легендарные герои обрели новое рождение, раскрылись в богатстве своей харизмы и готовы вновь погрузить зрителя в уникальный сказочный мир, наполненный приключениями, романтикой, песнями и добрым юмором", — прокомментировала председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.