Самарцы одними из первых посмотрели кинокартину "Бременские музыканты" на предпремьерном показе от Сбера

В преддверии Нового года жители Самары увидели новую интерпретацию фильма-приключения о бременских музыкантах на предпоказе кинокартины, генеральным партнёром которой выступил Сбер. "Бременские музыканты" — фильм студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, созданный при участии телеканала "Россия", киностудии "Союзмультфильм" и поддержке Фонда кино. История сказочного музыкального ансамбля знакома всем. Ее главные герои: Трубадур, Пес, Кот, Осел и Петух — вновь объединились, чтобы совершать героические поступки, нести смех и радость людям. В фильме снялись Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский и другие российские актеры. В "Бременских музыкантах" звучат легендарные песни Геннадия Гладкова и Юрия Энтина, а также композиции, которые специально для фильма написал композитор и продюсер Максим Фадеев. Все песни в фильме актеры исполняют самостоятельно.
"Сбербанк регулярно поддерживает проекты в разных сферах: здравоохранение, образование, туризм, культура. Киноискусство — не исключение. В этом году Сбер выступил генеральным партнёром сказочного фильма-приключения "Бременские музыканты". Совсем скоро на новогодних каникулах каждый сможет увидеть и по достоинству оценить новую интерпретацию любимой многими сказки детства, посетив кино", — отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.
"Благодаря таланту творческой группы художественного фильма легендарные герои обрели новое рождение, раскрылись в богатстве своей харизмы и готовы вновь погрузить зрителя в уникальный сказочный мир, наполненный приключениями, романтикой, песнями и добрым юмором", — прокомментировала председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?