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За полтора месяца сериала "Слово пацана" аудитория Wink выросла в 4,7 раза

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, к выходу финальной серии нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" проанализировал аудиторию видеосервиса Wink. По данным big data, 7 декабря, на момент выпуска 6-й серии, количество посетителей платформы достигло пика и выросло в 5 раз в сравнении с 9 ноября, днем премьеры сериала. Финал посмотрело в 4,7 раза больше зрителей, чем премьерную серию. По данным VK Музыки, плейлист треков из "Слова пацана" набрал 7 млн прослушиваний, а пять композиций из сериала вошли в топ-100 сервиса.

Фото: предоставлено Tele2

В течение почти 1,5 месяцев на платформе Wink каждый четверг публиковалась новая серия. Активное обсуждение вызвали две последние — 7-я и 8-я серии сериала, которые попали в сеть раньше, чем были запланированы к выходу на Wink. В Tele2 считают, что именно поэтому 14 декабря, в день премьеры 7-й серии, количество пользователей снизилось почти на 15% относительно 7 декабря. Однако к финалу проекта аудитория подошла более ответственно и вернулась к просмотру сериала на видеосервисе — 21 декабря снова зафиксирован рост посещений платформы Wink. Так, количество пользователей выросло на 10% относительно 14 декабря и в 4,7 раза в сравнении с днем премьеры.

По гендерному признаку аудитория видеосервиса в период выхода сериала распределилась почти равномерно — 52% женщин и 48% мужчин. Интересно, что женщины оказались более нетерпеливы, чем мужчины: первые преимущественно смотрели серии в дни выходов, а вторые активно досматривали и после премьер. Так, например, в день выхода 6-й серии видеосервис Wink посетили 27% от недельного количества пользователей-женщин, 14% — зашли на второй день и 13% — на третий. В то же время 24% мужчин посетили платформу в дату премьеры серии, 16% — на следующий день и 15% — только 9 декабря.

Оператор также отмечает, что в период с 9 ноября по 21 декабря на платформе Wink зафиксировано наибольшее количество пользователей в возрасте 36-44 лет — 33%. Зрителей 45-53 лет — именно во времена их детства и молодости происходят события сериала — меньше, их доля от числа всех посетителей составляет 20%.

В сериале были использованы хиты 80-х годов, которые обрели вторую жизнь. Сервис VK Музыка подсчитал количество прослушиваний песен из сериала и подготовил отдельный плейлист, чтобы каждый мог быстро в одной подборке найти любимые саундтреки.

Сергей Мудрик, главный редактор VK Музыки:

"Плейлист, в который вошли треки из сериала, собрал более 7 млн прослушиваний. К выходу последней серии мы совместно с Wink сделали отдельный плейлист "Слово пацана" на витрине сервиса. Сериал продемонстрировал, что при должном контексте глубинная любовь к хитам 80-х просыпается во всех поколениях людей. Несмотря на драматический контекст самой ленты, ее популярность вернула в плейлисты "Комбинацию" и "Мираж" и дала очередную жизнь песне "На заре". Кинематограф продолжает творить чудеса тогда, когда музыка искусно сплетена с видеорядом, и это именно тот случай. В чарте топ-100 треков VK Музыки находится пять композиций, звучащих в "Слове пацана".

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