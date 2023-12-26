В музее-галерее "Заварка" рассказали о мероприятиях на новогодних каникулах: афиша

В музее-галерее "Заварка" в новогодние праздники пройдут экскурсии, лекции и концерт. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В праздничные дни, 3 и 4 января в 18:00 в музее-галерее "Заварка" пройдут экскурсии по дому Маштакова (12+). Это возможность увидеть один из самых красивых деревянных домов Самары в новом свете — экскурсии пройдут при свечах. Вместе с заведующей "Заваркой" Екатериной Елисеевой гости посмотрят вечерние залы, узнают интересные факты об истории дома и его первом хозяине Михаиле Маштакове. Вход на каждое мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек на каждую экскурсию).

В пятницу, 5 января, в 15:00 пройдет пешеходная экскурсия по Самарской площади (12+). Научный сотрудник "Заварки" Леонид Копылов расскажет об истории прежней Воскресенской площади и усадьбы Маштакова, которая выходила на нее. Также во время прогулки экскурсовод покажет неочевидные, но интересные локации. Стоимость экскурсии — 250 рублей (в цену входит посещение экспозиции "Заварки"). Количество мест ограничено (не более 15 человек).

В субботу, 6 января, в 16:00 пройдет лекция "Теплое место: как отапливались дома в России?" (12+). Историк, печник с 20-летним опытом Павел Копылов расскажет, в чем особенности развития систем отопления в России, что такое настоящая русская печь, какие печи установлены в доме Маштакова и другие интересные факты из мира тепла. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек).

8 января в 11:00 в "Заварке" пройдет концерт самарского проекта "Детская филармония" (0+). Он приурочен к празднованию Рождества и началу Святочных дней. Гости услышат рождественские песни и сказку, примут участие в традиционных играх и даже смогут поиграть на шумовых русских народных инструментах. Также каждый посетитель сделает своими руками рождественского ангела, которого после заберет с собой вместе с хорошим настроением. Вход на мероприятие — 500 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек).

Просим обратить внимание — на все мероприятия требуется обязательная предварительная запись по ссылкам, которые размещены в группе музея-галереи "Заварка" ВКонтакте: https://vk.com/mgzavarka

В новогодние праздники Музей-галерея "Заварка" работает по следующему расписанию: 31 декабря, 1, 2 и 7 января выходные дни; 3, 4, 5 и 8 января с 12:00 — 20:00; 6 января с 12:00 — 18:00. С 9 января музей работает по стандартному графику.