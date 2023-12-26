Яндекс Погода: почти треть года в Самаре была солнечная погода

Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и подвела погодные итоги уходящего года. В Москве за 2023 год осадков выпало более чем 600 тыс. олимпийских бассейнов, Санкт-Петербург уступает столице в два раза, а в Нижнем Новгороде почти треть года была снежной и дождливой.
Самая холодная температура за весь год была зафиксирована 10 января в населенном пункте Оленек, Республики Саха. Температура здесь опустилась до -60°. За ним последовал Красноярск, где минимальная температура составила -43°. Замыкает тройку самых холодных городов года Екатеринбург — здесь столбики термометра опускались до -40°.
В топ-самых жарких городов попали Уфа (+41°) и Челябинск и Омск (+40°), оставив позади города с традиционно теплой погодой, а именно Волгоград, Краснодар, где самая высокая температура составила +39°.
Также специалисты выяснили, где больше всего было солнечных дней. Как оказалось, в уходящем году Санкт-Петербург неожиданно обогнал Москву. В северной столице было 94 солнечных дня, в то время как в Москве всего 84 дня. Однако триумфаторами этого рейтинга стали отнюдь не эти города. Среди всех населенных пунктов России самыми солнечными оказались Краснодар (116 дней) и Уфа (115 дней). Немало солнечного света получили и челябинцы — здесь ясных и малооблачных дней было на 20 больше, чем в Москве. Реже всего солнце наблюдали жители Красноярска — всего 73 дня.
Кроме того, удалось выяснить, что Москва обошла Санкт-Петербург и по количеству осадков в 2023 году. Если перевести все осадки в олимпийские бассейны, то в Москве за 2023 год выпало 602 570 олимпийских бассейна, что почти в два раза больше по сравнению с Питером (341 391). А по количеству снежных и дождливых дней первенство забрал Нижний Новгород, где осадки шли 108 дней в году.
Специалисты Яндекс Погоды рассказали, что в этом году россияне активно делились погодными условиями в своих городах для актуализации прогнозов. Всего россияне оставили 171 млн. сообщений об осадках в 2023 году. Самыми активными стали самарцы с 1,7 сообщений на 1 человека. При этом солнечных дней в городе было намного больше, чем дней с осадками — 102 против 72.
В пресс-службе компании сообщили, что пользователям приложения Яндекс с Алисой уже доступны погодные итоги года по их городам.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.