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Tele2 включила на сети "новогодние" настройки

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 подготовила сеть к интенсивной эксплуатации в преддверии праздников и готова обеспечить ее бесперебойную работу. Сегодня параметры для пропуска повышенных нагрузок установлены на всех базовых станциях Самарской области, они будут действовать до 3 января. В этот период трафик в сети традиционно увеличивается, пик приходится на новогоднюю ночь.

Фото: предоставлено Tele2

Нагрузка на инфраструктуру Tele2 увеличивается в новогодние каникулы в среднем до 15%, поэтому оператор активирует дополнительные приемопередатчики между основными сетевыми элементами, а также проводит работы по повышению пропускной способности каналов связи. Рост емкости сети сохраняет высокие скорости мобильного интернета и позволяет обеспечить качественными услугами связи максимальное количество жителей и гостей Самарской области.

В предыдущие два года в новогоднюю ночь специалисты Tele2 фиксировали рост нагрузки на сеть, объем скачанного интернет-трафика увеличивается в 1,2 раза по сравнению с непраздничными выходными днями. Количество звонков в ночь с 31 декабря на 1 января, особенно в первый час нового года, становится больше на 20%, хотя их продолжительность уменьшается в среднем с 1,5 минут до 50 секунд.

Основываясь на этих данных, а также анализируя пиковые нагрузки на сеть и пользовательскую активность клиентов, технические специалисты в течение всего года развивали сетевую инфраструктуру в регионе. Сейчас высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь доступны 93% населения Самарской области. Жители региона и гости из других городов могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом в привычном для них режиме.

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