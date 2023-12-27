Tele2 включила на сети "новогодние" настройки

Tele2 подготовила сеть к интенсивной эксплуатации в преддверии праздников и готова обеспечить ее бесперебойную работу. Сегодня параметры для пропуска повышенных нагрузок установлены на всех базовых станциях Самарской области, они будут действовать до 3 января. В этот период трафик в сети традиционно увеличивается, пик приходится на новогоднюю ночь.
Нагрузка на инфраструктуру Tele2 увеличивается в новогодние каникулы в среднем до 15%, поэтому оператор активирует дополнительные приемопередатчики между основными сетевыми элементами, а также проводит работы по повышению пропускной способности каналов связи. Рост емкости сети сохраняет высокие скорости мобильного интернета и позволяет обеспечить качественными услугами связи максимальное количество жителей и гостей Самарской области.
В предыдущие два года в новогоднюю ночь специалисты Tele2 фиксировали рост нагрузки на сеть, объем скачанного интернет-трафика увеличивается в 1,2 раза по сравнению с непраздничными выходными днями. Количество звонков в ночь с 31 декабря на 1 января, особенно в первый час нового года, становится больше на 20%, хотя их продолжительность уменьшается в среднем с 1,5 минут до 50 секунд.
Основываясь на этих данных, а также анализируя пиковые нагрузки на сеть и пользовательскую активность клиентов, технические специалисты в течение всего года развивали сетевую инфраструктуру в регионе. Сейчас высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь доступны 93% населения Самарской области. Жители региона и гости из других городов могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом в привычном для них режиме.
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Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
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