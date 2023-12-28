Композитор из Самары попал в шорт-лист национальной кинопремии "Золотой орел"

Заведующий музыкальной частью театра "СамАрт" Василий Тонковидов попал в шорт-лист национальной кинопремии "Золотой орел". Он отмечен в номинации "Лучшая музыка к фильму" за музыкальное сопровождение к картине "Праведник".
Василий Тонковидов писал музыку к спектаклям Екатеринбургского ТЮЗа, ТЮЗа им. А.А.Брянцева (Санкт-Петербург), Новокуйбышевского театра-студии "Грань", Самарского театра "Понедельник", Ульяновского "Небольшого Театра", Новосибирского академического молодежного театра "Глобус".
Автор музыки к фильму "Жизнь и судьба" по Гроссману (реж. С. Урсуляк)
Тонковидов — автор и исполнитель музыки множества спектаклей театра "СамАрт". Музыкальный руководитель и аранжировщик проекта "Зримая песня", "Опять цветёт акация…", "Ханума" А. Цагарели, "Трехгрошовая опера", "Горе от ума", "Карнавальная ночь в СамАрте", "Оливер Твист".
Лауреат премии "Самарская театральная муза — 2004" (за работу над спектаклем "Вино из одуванчиков").
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?