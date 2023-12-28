Композитор из Самары попал в шорт-лист национальной кинопремии "Золотой орел"

Заведующий музыкальной частью театра "СамАрт" Василий Тонковидов попал в шорт-лист национальной кинопремии "Золотой орел". Он отмечен в номинации "Лучшая музыка к фильму" за музыкальное сопровождение к картине "Праведник".

Василий Тонковидов писал музыку к спектаклям Екатеринбургского ТЮЗа, ТЮЗа им. А.А.Брянцева (Санкт-Петербург), Новокуйбышевского театра-студии "Грань", Самарского театра "Понедельник", Ульяновского "Небольшого Театра", Новосибирского академического молодежного театра "Глобус".

Автор музыки к фильму "Жизнь и судьба" по Гроссману (реж. С. Урсуляк)

Тонковидов — автор и исполнитель музыки множества спектаклей театра "СамАрт". Музыкальный руководитель и аранжировщик проекта "Зримая песня", "Опять цветёт акация…", "Ханума" А. Цагарели, "Трехгрошовая опера", "Горе от ума", "Карнавальная ночь в СамАрте", "Оливер Твист".

Лауреат премии "Самарская театральная муза — 2004" (за работу над спектаклем "Вино из одуванчиков").