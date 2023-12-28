Школьница из Тольятти придумала талисман для Tele2

Tele2 в четвертый раз подряд стала партнером дистанционного межрегионального конкурса по 3D-моделированию. Организатором интеллектуального состязания выступает Нижегородский центр молодежных инженерных и научных компетенций "Кванториум". В конкурсе участвовали школьники с 8 до 17 лет из семи регионов страны. Победителем в одной из номинаций стала школьница из Самарской области.

Основная цель конкурса "3Dорово придумано!" - повысить интерес к компьютерному моделированию, создать условия для творческой самореализации школьников и продемонстрировать, что первых успехов в освоении digital-дисциплин можно добиться в юном возрасте. В этом году в конкурсе было две номинации, каждая позволяет проявить креативность и знание компьютерных программ.

Tele2 всегда поддерживает молодежные инициативы и поощряет изучение цифровых систем, поэтому в этом году стала партнером номинации "Персонаж-маскот". Участники разрабатывали талисман программы лояльности "Больше", которая позволяет абонентам мобильного оператора получать скидки и подарки в течение всего года. Необходимо было продумать внешний вид персонажа и создать окружающий его интерьер.

В конкурсе принимали участие ребята из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Кулебак, Кирово-Чепецка, Тольятти, Оренбурга, Сургута. Жюри оценивало работы по нескольким критериям: оригинальность, сложность объекта, проработанность деталей, уровень владения программным обеспечением и стиль. Лучшим стал маскот-лягушонок Александры Петрушиной из Тольятти. Победительница получит подарок от Tele2.