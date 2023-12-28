Школьница из Тольятти придумала талисман для Tele2

Tele2 в четвертый раз подряд стала партнером дистанционного межрегионального конкурса по 3D-моделированию. Организатором интеллектуального состязания выступает Нижегородский центр молодежных инженерных и научных компетенций "Кванториум". В конкурсе участвовали школьники с 8 до 17 лет из семи регионов страны. Победителем в одной из номинаций стала школьница из Самарской области.
Основная цель конкурса "3Dорово придумано!" - повысить интерес к компьютерному моделированию, создать условия для творческой самореализации школьников и продемонстрировать, что первых успехов в освоении digital-дисциплин можно добиться в юном возрасте. В этом году в конкурсе было две номинации, каждая позволяет проявить креативность и знание компьютерных программ.
Tele2 всегда поддерживает молодежные инициативы и поощряет изучение цифровых систем, поэтому в этом году стала партнером номинации "Персонаж-маскот". Участники разрабатывали талисман программы лояльности "Больше", которая позволяет абонентам мобильного оператора получать скидки и подарки в течение всего года. Необходимо было продумать внешний вид персонажа и создать окружающий его интерьер.
В конкурсе принимали участие ребята из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Кулебак, Кирово-Чепецка, Тольятти, Оренбурга, Сургута. Жюри оценивало работы по нескольким критериям: оригинальность, сложность объекта, проработанность деталей, уровень владения программным обеспечением и стиль. Лучшим стал маскот-лягушонок Александры Петрушиной из Тольятти. Победительница получит подарок от Tele2.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)