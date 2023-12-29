ХК "Лада" обыграл "Динамо" в ретро-матче

Подопечные Олега Браташа обыграли столичных динамовцев в ретро-матче, посвященном 30-летию с момента первого чемпионства.

Тренерский штаб "Лады" перед домашним поединком против московского "Динамо" совершил пару-тройку перестановок в составе, которые затронули исключительно вратарскую линию и четвертую пятерку — вместо Александра Трушкова, Глеба Булычева и Владислава Червоненко на площадке появились Владислав Подъяпольский, Карим Вафин и Артем Иванюженков.

Первый игровой отрезок прошел с заметным территориальным преимуществом столичной команды. При хорошем контроле шайбы гости частенько создавали остроту у владений Владислава Подъяпольского, но голкипер "автозаводцев" хладнокровно отбивал все угрозы. Тольяттинцы действовали аккуратно, на контратаках, хотя стоило только появиться реальной возможности совершить резкий рывок, как хоккеисты "Лады" его сделали, отличившись в большинстве на 15-й минуте — Михаил Фисенко здорово на пятаке подставил клюшку под наброс Максима Минеева и снаряд оказался в сетке. 1:0. Динамовцы еще до перерыва постарались выправить положение, однако за 23 секунды до сирены в их воротах побывала еще одна шайба. Егор Бабенко совершил перехват у лицевого борта и отдал пас на Евгения Грошева, который с убойной позиции был точен — 2:0.

В следующей двадцатиминутке натиск "Динамо" меньше не стал. Правда, и тольяттинцы не выпускали ситуацию из-под контроля, крайне плотно играли у своих ворот, стремясь организовать быстрый контрвыпад. В середине встречи "Лада" увеличила отрыв — Артем Иванюженков затащил шайбу в чужую зону, затем она досталась Егору Бабенко, и 97-й номер выдал передачу на дальнюю штангу, где уже Евгений Грошев все исполнил быстро и четко, оформив дубль. 3:0. После этого столичные устроили настоящую осаду ворот Владислава Подъяпольского, которая имела все шансы увенчаться долгожданным для них голом, однако голкипер выдал серию фантастических сейвов и не позволил "Динамо" подобраться в счете поближе. Игроки "Лады" выстояли и практически тут же вынудили соперника нарушить правила, чем воспользовался Остап Сафин, вогнав снаряд под перекладину мощнейшим выстрелом с ползоны — 4:0. И это большинство было реализовано "автозаводцами" всего за 3 секунды. Далее на площадке немного закипели страсти, но дальше пары стычек, случившихся в концовке периода, дело не пошло.

На старте заключительной трети московский коллектив предпринял еще одну попытку вернуться в матч, однако достаточно быстро все свелось к одному неразрешенному вопросу — пропустит сегодня Владислав Подъяпольский или нет? "Автозаводцы" сыграли максимально прагматично в этом отношении, без риска в атаке и помогли своему вратаря оформить второй "сухарь" в сезоне. В общем итоге Подъяпольский отразил 38 бросков в створ, а финальная сирена зафиксировала победу "Ладу" со счетом 4:0.

Завершать домашнюю серию и календарный год тольяттинцы будут поединком против "Авангарда", который пройдет 30 декабря.