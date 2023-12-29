В Тольятти 13 января пройдет Гонка Чемпионов

В субботу, 13 января, в 11:00 на полигоне АвтоВАЗа в с. Сосновка пройдет главное автоспортивное событие зимы — 26 Гонка Чемпионов.
Лучшие гонщики России на одной ледовой трассе, за рулем одинаковых автомобилей LADA выявляют лучшего из лучших.
В субботу, 13 января, в 11:00 на полигоне АвтоВАЗа в с. Сосновка пройдет главное автоспортивное событие зимы — 26 Гонка Чемпионов.
Лучшие гонщики России на одной ледовой трассе, за рулем одинаковых автомобилей LADA выявляют лучшего из лучших.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))