В Тольятти 13 января пройдет Гонка Чемпионов

В субботу, 13 января, в 11:00 на полигоне АвтоВАЗа в с. Сосновка пройдет главное автоспортивное событие зимы — 26 Гонка Чемпионов.

Лучшие гонщики России на одной ледовой трассе, за рулем одинаковых автомобилей LADA выявляют лучшего из лучших.