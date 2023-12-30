С января из Самары будут летать самолеты в Махачкалу, Челябинск, Новый Уренгой и Волгоград

Red Wings запустит из Самары четыре новых рейса, сообщает пресс-служба компании.

1 января 2024. открывается станет рейс Самара - Махачкала WZ -1331/1332.

К середине января появятся три рейса из Курумоча: в Челябинск, Новый Уренгой и Волгоград.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.