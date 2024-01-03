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Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" пройдет цифровая выставка "Ароматы авангарда"

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 января, в 17:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" состоится открытие цифровой выставки "Ароматы авангарда" (6+) — это продолжение первого в Самаре ольфакторного проекта жилого комплекса "ЗИМ Галерея" и Самарского областного художественного музея. Выставка будет идти всего три дня.

В день открытия пройдет экскурсия, раскрывающая сюжеты полотен и детали ароматов, разработанных для них, а также состоится встреча с директором самарского художественного музея Аллой Шахматовой.

Основой мультимедийной экспозиции станут 10 "оживших" картин из музейной коллекции русского авангарда и 10 ароматов, созданных по их мотивам брендом "Без повода". Музыкальным сопровождением экспозиции станет классическая музыка в современной обработке.

Коллекция русского авангарда — жемчужина собрания Самарского художественного музея. Эти произведения известны как в России, так и далеко за ее пределами. Авангард для проекта был выбран не случайно. Основные черты конструктивизма, который стал основой проекта жилого комплекса "ЗИМ Галерея" — строгость, лаконизм и геометрические формы, и вырос он в самостоятельное течение именно из русского авангарда, многое взял от него и распространился на такую сферу как архитектура

Вход свободный. "ЖК Галактика" Ново-Садовая 106г, к1, 3 этаж.

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