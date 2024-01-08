При сильных морозах в Самарской области могут отменить занятия в школах

В преддверии сильных морозов, которые ожидаются в Самарской области на этой неделе, стоит напомнить, в каком случае для школьников могут отменить очные занятия.

Министерство образования и науки Самарской области дает такие рекомендации:

- при -25°С и более - на дистант переводят обучающихся с 1-го по 4-й класс;

- при -27°С и более - с 1-го по 8-й класс;

- при -30°С и более - с 1-го по 11-й класс.

Решение об отмене занятий принимается директором образовательной организации. Об этом классные руководители должны сообщить родителям учеников накануне вечером.

Уроки проводятся в удаленном формате с использованием дистанционных технологий, а для детей, все-таки пришедших в школу в день отмены занятий, организуют обучение и питание.