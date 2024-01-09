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Музеи и выставки Культура

В Музее Эльдара Рязанова расскажут о жизни "запасной столицы" во время Великой Отечественной войны

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 14 января, в 14:00, в Музее Эльдара Рязанова пройдет интерактивная экскурсия "Запасная столица в ракурсе кинохроники" (12+).

С октября 1941 г. по август 1943 г. Куйбышев был "запасной столицей". Сюда эвакуировали высшие органы власти, иностранные посольства, промышленные предприятия, культурную элиту и простых людей. Среди эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссера Эльдара Рязанова, которому тогда было 13 лет. На экскурсии историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой расскажет о судьбе города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников.

В Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники, которая фиксировала жизнь "запасной столицы". На экскурсии у посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода: встречу Калинина с иностранными дипломатами, исполнение Шостаковичем Седьмой симфонии, празднование жителями Куйбышева Дня Победы 9 мая 1945 года.

Стоимость — 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 20 человек). Необходима предварительная запись по ссылке.

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