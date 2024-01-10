Боксер Кевин Джонсон оформил российское гражданство и планирует жить в Самаре

Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал 9 января президент Владимир Путин.

Напомним, что спортсмен уже оформил ипотеку в Самаре. В сентябре он летал в Германию, чтобы перевезти свою собаку.

Джонсон Кевин Блю, родившийся 7 сентября 1979 г. в Соединенных Штатах Америки в соответствии с пунктом "а" ст. 89 Конституции РФ получил гражданство Российской Федерации.